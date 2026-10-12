Νίστρουπ: «Ηλίθια ήττα - Μεγάλη απογοήτευση για εμάς»

Την ανωτερότητα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» αναγνώρισε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «ηλίθιο» τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός έφυγε ηττημένος από το Φάληρο.

Ο Δανός τεχνικός εκτίμησε πως συνολικά η αναμέτρηση κινήθηκε σε ισορροπημένα επίπεδα, ωστόσο έκανε ξεχωριστή αναφορά στο πρώτο ημίχρονο, όπου οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καλύτερη εικόνα και, σύμφωνα με τον ίδιο, δικαιούνταν να πάρουν το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ

«Ηταν μια χαζή ήττα, παρότι μιλάμε για ένα ντέρμπι. Στο πρώτο ημίχρονο, ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα, αλλά θα μπορούσε έστω να έχουμε φύγει με την ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός όμως ήταν καλύτερος και άξιζε τη νίκη.

Υπάρχει απογοήτευση, αλλά είμαστε μαζί στις νίκες και στις ήττες. Τώρα πρέπει να ανασυνταχθούμε και να κοιτάξουμε το παιχνίδι της Πέμπτης», ανέφερε αρχικά.

Για τις λιγοστές φάσεις του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι και για το αν ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο: «Ηταν γενικά ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλες φάσεις και όταν βρίσκεις μία, πρέπει να την εκμεταλλεύεσαι.

Στο πρώτο ημίχρονο αγχωθήκαμε και δεν μπορέσαμε να γίνουμε απειλητικοί. Δεν τρέξαμε πολύ στο αντίπαλο μισό και δεν κάναμε αισθητή την παρουσία μας στην αμυντική τετράδα του Ολυμπιακού.

Δεν δείξαμε την ποιότητα που έχουμε συνολικά και ηττηθήκαμε σε ένα παιχνίδι που δεν δεχθήκαμε πολλές φάσεις».

Για το αν έπαιξε ρόλο η ελλειψη αποφασιστικότητας, αν ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο και αν είναι ευχαριστημένος με τη μέχρι τώρα συγκομιδή της ομάδας του: «Δεν ισχύει ότι ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο. Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε τόσο για εμάς, όσο και για τους οπαδούς μας.

Σε ένα ντέρμπι μπορεί να ηττηθείς, κάποιες φορές είναι θέμα ημέρας, άλλες θέμα ποιότητας. Δεν δημιουργήσαμε πολλές φάσεις και δεν μπορέσαμε να βάλουμε πίεση στον αντίπαλο. Πήραμε ρίσκα στο τέλος αλλά δεν μπορέσαμε να ισοφαρίσουμε.

Δεν θέλω να κάνω απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας μας. Ξεχνάμε ότι έγινε στις πέντε πρώτες αγωνιστικές και θα ξεχάσουμε και το σημερινό παιχνίδι. Η απογοήτευση θα μείνει σήμερα και αύριο και μετά θα σκεφτούμε το παιχνίδι της Πέμπτης. Θα αφήσουμε πίσω την ήττα και θα επιστρέψουμε δυνατότεροι στη συνέχεια».