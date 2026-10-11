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Καλαμάτα: Με απουσίες η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Με αρκετές απουσίες ολοκλήρωσε την προετοιμασία της η Καλαμάτα ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την 6η αγωνιστική της Super League. 

Καλαμάτα: Με απουσίες η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα
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Η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Super League και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας.

Ο προπονητής της «Μαύρης Θύελλας» συμπεριέλαβε 24 ποδοσφαιριστές, έχοντας ως σημαντική επιστροφή τον Κένεθ Βάργκας, ο οποίος επανέρχεται έπειτα από απουσία αρκετών εβδομάδων.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Βαρέλα, Παναγιώτου, Πέρεζ, Ναούμι, Καρεάσο, Μάρτιν, Φριμπόνγκ, Μουζάκης και Αγγελής.

Η αποστολή:

Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Μπακαγιόκο, Ροντρίγκες, Γκεσάν, Στρούγγης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Λιατσικούρας, Μιράντα, Κατάλντι, Χάμζα, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Βάργκας, Ζιντάν, Μορέιρα, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ.

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