Φαν Ντρόνγκελεν: «Να έχουμε το κεφάλι ψηλά και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε»

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν στάθηκε στα στοιχεία που έλειψαν από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μετά την ήττα με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο στόπερ του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας και στις λεπτομέρειες που δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το αποτέλεσμα έχει προκαλέσει απογοήτευση στα αποδυτήρια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ολλανδός αμυντικός

«Νομίζω ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε πολλές μονομαχίες. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο δικό τους μισό του γηπέδου και να τους πιέσουμε. Χάσαμε πολλές μπάλες εύκολα. Στο δεύτερο ημίχρονο μετά την κόκκινη κάρτα δεν εκμεταλλευτήκαμε τον χώρο που είχαμε και δεν τους πιέσαμε αρκετά ώστε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες.

Είμαστε απογοητευμένοι γιατί είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για εμάς, τον σύλλογο και τους οπαδούς και τους απογοητεύσαμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σκληρά, να έχουμε το κεφάλι ψηλά και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε».