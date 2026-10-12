· Παναθηναϊκός

Φαν Ντρόνγκελεν: «Να έχουμε το κεφάλι ψηλά και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε»

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν εξήγησε τι δεν έκανε καλά ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Φαν Ντρόνγκελεν: «Να έχουμε το κεφάλι ψηλά και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν στάθηκε στα στοιχεία που έλειψαν από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μετά την ήττα με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο στόπερ του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας και στις λεπτομέρειες που δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το αποτέλεσμα έχει προκαλέσει απογοήτευση στα αποδυτήρια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ολλανδός αμυντικός

«Νομίζω ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε πολλές μονομαχίες. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο δικό τους μισό του γηπέδου και να τους πιέσουμε. Χάσαμε πολλές μπάλες εύκολα. Στο δεύτερο ημίχρονο μετά την κόκκινη κάρτα δεν εκμεταλλευτήκαμε τον χώρο που είχαμε και δεν τους πιέσαμε αρκετά ώστε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες.

Είμαστε απογοητευμένοι γιατί είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για εμάς, τον σύλλογο και τους οπαδούς και τους απογοητεύσαμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σκληρά, να έχουμε το κεφάλι ψηλά και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:34 SUPER LEAGUE

Ρέτσος: «Ήμασταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα - Ήθελα πολύ να σκοράρω» (vid)

00:30 OPINION

Γυάλιζε το μάτι τους

00:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Βαθιά... ανάσα για τη Μαρσέιγ πριν από τους «ερυθρόλευκους»

00:18 SUPER LEAGUE

Τα συγχαρητήρια του Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια (vid)

00:10 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Ηλίθια ήττα - Μεγάλη απογοήτευση για εμάς»

00:00 SUPER LEAGUE

Φαν Ντρόνγκελεν: «Να έχουμε το κεφάλι ψηλά και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε»

23:57 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Με απουσίες η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

23:54 SUPER LEAGUE

Κάνγκουα: «Απογοητευτικό αποτέλεσμα - Είναι κάτι που βαραίνει τους πάντες»

23:53 SUPER LEAGUE

Μάριους: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε - Να αποδεικνύουμε πως είμαστε οι καλύτεροι»

23:35 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτό που έκανε ο Ορτέγκα στον Τετέι, είχε δοθεί πέναλτι το 2025

23:35 SUPER LEAGUE

Ρέτσος: «Μου το είχε πει ο Σάλιακας ότι θα σκοράρω με σουτ - Δείξαμε ότι θέλαμε τη νίκη πιο πολύ»

23:21 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σταμάτησε στα 13 παιχνίδια το αήττητο σερί του Νίστρουπ στο «τριφύλλι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας