Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Βαθιά... ανάσα για τη Μαρσέιγ πριν από τους «ερυθρόλευκους»

Με ανεβασμένη ψυχολογία θα ταξιδέψει προς το «Βελοντρόμ» ο Ολυμπιακός, καθώς η Μαρσέιγ πήρε σημαντική νίκη πριν από τη μεταξύ τους ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η ομάδα της Μασσαλίας επικράτησε 2-0 της Τρουά εκτός έδρας, στο παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Ligue 1, πανηγυρίζοντας μόλις το δεύτερο τρίποντό της στο φετινό πρωτάθλημα. Το αποτέλεσμα είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονταν χαμηλά στη βαθμολογία και η Μαρσέιγ χρειαζόταν επειγόντως βαθμούς.

Το ματς παρέμεινε χωρίς γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όμως οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τη λύση λίγο μετά την ανάπαυλα. Ο Αρίτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε στη Μαρσέιγ το προβάδισμα, το οποίο κατάφερε να διατηρήσει μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Η Τρουά προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Στις καθυστερήσεις, μάλιστα, ο Αμπντελί ευστόχησε από την άσπρη βούλα και «κλείδωσε» το 2-0 για τη Μαρσέιγ, που πήρε βαθιά βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα.

Η νίκη ήρθε σε κομβικό σημείο για το σύνολο της Μασσαλίας, το οποίο είχε ξεκινήσει τη σεζόν με τέσσερις ήττες στις πρώτες έξι αγωνιστικές. Πλέον, η Μαρσέιγ αφήνει για λίγο πίσω της τα προβλήματα και στρέφεται στην ευρωπαϊκή της υποχρέωση, καθώς σε τέσσερις ημέρες θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Europa League.

Η ενδεκάδα της Μαρσέιγ: Ντε Λανγκε, Έμερσον, Αγκέρ, Ίγκαν-Ράιλι, Μπεζαχάφ, Αμπντελί, Καμισοκό (Εναντί), Παϊσάο (87' Μπουμπάνα), Γκόμες (87' Κοντόγκμπια), Αρίτ (63' Αμπνταλάχ), Γκουϊρί (63' Μοπέ).