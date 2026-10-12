Ρέτσος: «Ήμασταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα - Ήθελα πολύ να σκοράρω» (vid)

Το πρώτο του γκολ σε ντέρμπι με τη φανέλα του Ολυμπιακού πέτυχε την κατάλληλη στιγμή ο Παναγιώτης Ρέτσος, με τον 28χρονο στόπερ να δίνει τη νίκη στους «ερυθρόλευκους» στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν.

Στις δηλώσεις του στη μεικτή ζώνη, ο αρχηγός των Πειραιωτών αναφέρθηκε στην εμφάνισή του αλλά και στο ψυχολογικό boost που προσφέρει η νίκη ενόψει της ευρωπαϊκής «μάχης» με τη Μαρσέιγ.

Αναλυτικά όσα είπε ο αρχηγός του Ολυμπιακού:

«Ηταν το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι. Από την πρώτη στιγμή που φόρεσα αυτή τη φανέλα δεν είχα σκοράρει ξανά απέναντι στον Παναθηναϊκό και γενικά κόντρα σε ομάδα του Big4. Είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη. Την αξίζαμε και με διαφορά, τη θέλαμε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό.

Συγχαρητήρια στα παιδιά και στον κόσμο μας που ήταν για μία ακόμα φορά εκεί και οριακά ήρθαν στο γήπεδο πριν από εμάς. Τους ευχαριστούμε και κοιτάμε το ματς της Πέμπτης που είναι πολύ σημαντικό».

Για το αν έπαιξε ρόλο το πάθος: «Και όταν παίξαμε με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κλασική ευκαιρία. Ημασταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα ως το 65'. Μετά είχε την κατοχή ο αντίπαλος. Εμείς έπρεπε να αμυνθούμε. Δώσαμε όλοι το κάτι παραπάνω, είχαμε κοντά τις γραμμές, κρατήσαμε το μηδέν και πήραμε μια τεράστια νίκη και νίκη ψυχολογίας για τη συνέχεια»

Για το γκολ που σημείωσε και την αποθέωση: «Ευχαριστώ τον κόσμο. Ηθελα πολύ να σκοράρω. Το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Δίνω απαντήσεις στο γήπεδο και πουθενά αλλού».

Για το ματς με τη Μαρσέιγ: «Είναι ένα διαφορετικό ματς σε μία πολύ δύσκολη έδρα με πολύ καλούς οπαδούς. Για κάτι τέτοια ματς ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Αυτά μας αρέσουν και ανυπομονούμε για τη νίκη. Να είμαστε προετοιμασμένοι ψυχολογικά και σωματικά. Πρέπει να ξεκουραστούμε».

Για την ψυχολογία του Ολυμπιακού και αν σκέφτονταν το αήττητο του Παναθηναϊκού: «Η αλήθεια είναι ότι δεν σταθήκαμε καθόλου στα αποτελέσματά του αυτό τον καιρό και ότι και καλά ήταν το φαβορί. Σε αυτά τα ματς δεν υπάρχουν φαβορί. Δείξαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον σήμερα. Αποδείξαμε στους εαυτούς μας όχι μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα. Να έχουμε το ίδιο πρόσωπο και στην Ευρώπη και στα επόμενα ματς πρωταθλήματος».