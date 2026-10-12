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ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Για τη νίκη που τον στέλνει στην κορυφή ο «Δικέφαλος» - Η ώρα και το κανάλι

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα, για την 6η αγωνιστική της Super League, με τον «Δικέφαλο» να θέλει τη νίκη για να φτάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Για τη νίκη που τον στέλνει στην κορυφή ο «Δικέφαλος» - Η ώρα και το κανάλι
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Μετά τη διακοπή των τριών εβδομάδων, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, φιλοξενώντας την Καλαμάτα στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος» θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του, να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα που είχε πριν από τη διακοπή και να φτάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τις νίκες απέναντι σε Παναιτωλικό και Άρη. Το ζητούμενο για τους «ασπρόμαυρους» είναι να παρουσιαστούν με την ίδια αγωνιστική συνέπεια, να επιβάλουν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά και να μετατρέψουν την υπεροχή τους σε ουσιαστικές ευκαιρίες μπροστά από την αντίπαλη εστία. Ο ΠΑΟΚ δεν ανακοίνωσε αποστολή για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη γνωρίζοντας τις δυσκολίες της αναμέτρησης, αλλά και τη σημασία κάθε βαθμού στη μάχη για την παραμονή.

Η «Μαύρη Θύελλα» προέρχεται από την ήττα με 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη νίκη με 3-1 κόντρα στον Βόλο. Για την Καλαμάτα στην αποστολή επέστρεψε ο Κένεθ Βάργκας, ενώ εκτός έμειναν οι Βαρέλα, Παναγιώτου, Πέρεζ, Ναούμι, Καρεάσο, Μάρτιν, Φριμπόνγκ, Μουζάκης και Αγγελής.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 18:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

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