ΠΑΟΚ: «Παρών» στην προπόνηση του «Δικεφάλου» ο Γιώργος Σαββίδης ενόψει Καλαμάτας

Ο Γιώργος Σαββίδης βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του «Δικεφάλου του Βορρά», όπου παρακολούθησε το πρόγραμμα της ομάδας και είχε συνομιλίες με στελέχη και μέλη του αγωνιστικού τμήματος.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Δευτέρας (12/10) με την Καλαμάτα, ωστόσο δεν ανακοίνωσε αποστολή. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης με το υπόλοιπο γκρουπ.