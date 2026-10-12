Θύμα κυβερνοεπίθεσης η Λεβάντε - Φόβοι για διαρροή προσωπικών και οικονομικών δεδομένων

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο σύλλογος της Λεβάντε, καθώς η ισπανική ομάδα έπεσε θύμα σοβαρής κυβερνοεπίθεσης, με τους χάκερ να διεισδύουν στα ηλεκτρονικά συστήματα της ομάδας και του επίσημου e-shop, θέτοντας σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας, με τους άγνωστους εισβολείς να αποκτούν παράνομη πρόσβαση στις υποδομές του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, μέλη, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, ποδοσφαιριστές αλλά και πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος κινδυνεύουν άμεσα, καθώς ονοματεπώνυμα, αριθμοί ταυτοτήτων, διευθύνσεις, τηλέφωνα, email και οικονομικά στοιχεία έχουν εκτεθεί.

Η Λεβάντε ξεκαθάρισε πως δεν έχουν διαρρεύσει ευαίσθητα στοιχεία πληρωμών, όπως κάρτες κ.α. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα στοιχεία αυτά έχουν εξαχθεί ή χρησιμοποιηθεί για απάτη, ο ακριβής αριθμός των επηρεαζόμενων προσώπων παραμένει άγνωστος.