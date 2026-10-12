Παρτιζάν: «Κορυφαία ομάδα ο Παναθηναϊκός, θα υπάρχει συναισθηματική φόρτιση λόγω Ομπράντοβιτς»

Οι δύο παίκτες της ομάδας του Βελιγραδίου αναφέρθηκαν στον αγώνα της Τρίτης (13/10), με αντίπαλο το «τριφύλλι».

Ο Όλμαν δήλωσε ότι: «Ο Παναθηναϊκός διαθέτει εξαιρετικά μεγάλο βάθος στο ρόστερ και ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένει ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια εβδομάδα με διπλή αγωνιστική υποχρέωση, θα πρέπει να επιστρατεύσουμε όλη μας την ενέργεια, αλλά πρωτίστως οφείλουμε να παίξουμε με τη μέγιστη δυνατή ένταση».

Στη συνέχεια πρόθεσε: «Για μένα προσωπικά δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, αλλά αντιλαμβάνομαι απόλυτα ότι για πολλούς ανθρώπους εδώ ισχύει το αντίθετο. Δεν έχω βρεθεί παλαιότερα στον σύλλογο, οπότε δεν μπορώ να νιώσω ό,τι και οι φίλαθλοι —καθώς εκείνος δεν υπήρξε προπονητής μου—, ωστόσο σέβομαι απόλυτα όλα αυτά τα συναισθήματα. Κατανοώ το κλίμα στις κερκίδες, αλλά η προσοχή μου είναι στραμμένη αποκλειστικά σε όσα συμβαίνουν εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου».

Ο Λαμάρ Στίβενς, από την πλευρά του, είπε: «Γνωρίζω ότι ο νυν προπονητής τους βρισκόταν εδώ πέρυσι, όπως και ορισμένοι παίκτες από προηγούμενες σεζόν. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός είναι πρωτίστως ένας σπουδαίος ευρωπαϊκός σύλλογος και κάθε φορά που επισκέπτεται την πόλη μας, αποτελεί μια φανταστική ευκαιρία να πετύχουμε μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας. Δεν παίξαμε άσχημα κόντρα στη Ρεάλ, αλλά ήταν ένα σημαντικό μάθημα για εμάς. Το ξεκίνημα με ρεκόρ 3-1 είναι εξαιρετικό, αλλά η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Το σημαντικότερο είναι να διατηρήσουμε τη δυναμική μας και να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό».