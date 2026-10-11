Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: LIVE το ντέρμπι «αιωνίων» και τα υπόλοιπα ματς της Super League
Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και των υπόλοιπων αναμετρήσεων της Κυριακής (11/10), για την 6η αγωνιστική της Super League.
Γεμάτο είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Κυριακής (11/10), με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τη Stoiximan Super League.
Η σέντρα στο ντέρμπι των δύο «αιωνίων» είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με τη μετάδοση να γίνεται από το Magenta Sport 1 League. Παράλληλα, το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τρεις ακόμη αναμετρήσεις: Κηφισιά – Παναιτωλικός, Ηρακλής – Λεβαδειακός και Άρης – Βόλος.
Δείτε LIVE την εξέλιξη όλων των αγώνων μέσα από το Game Zone του Onsports. Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
- 17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός Magenta Sport 1 League
- 17:00 Ηρακλής – Λεβαδειακός ΣΚΑΪ
- 19:00 Άρης – Βόλος Novasports Prime
- 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Magenta Sport 1 League