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Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: LIVE το ντέρμπι «αιωνίων» και τα υπόλοιπα ματς της Super League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και των υπόλοιπων αναμετρήσεων της Κυριακής (11/10), για την 6η αγωνιστική της Super League. 

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: LIVE το ντέρμπι «αιωνίων» και τα υπόλοιπα ματς της Super League
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Γεμάτο είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Κυριακής (11/10), με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τη Stoiximan Super League.

Η σέντρα στο ντέρμπι των δύο «αιωνίων» είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με τη μετάδοση να γίνεται από το Magenta Sport 1 League. Παράλληλα, το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τρεις ακόμη αναμετρήσεις: Κηφισιά – Παναιτωλικός, Ηρακλής – Λεβαδειακός και Άρης – Βόλος.

Δείτε LIVE την εξέλιξη όλων των αγώνων μέσα από το Game Zone του Onsports. Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

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Η βαθμολογία της Super League, πριν τα ματς της Κυριακής (11/10)

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