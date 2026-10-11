Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: LIVE το ντέρμπι «αιωνίων» και τα υπόλοιπα ματς της Super League

Γεμάτο είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Κυριακής (11/10), με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τη Stoiximan Super League.

Η σέντρα στο ντέρμπι των δύο «αιωνίων» είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με τη μετάδοση να γίνεται από το Magenta Sport 1 League. Παράλληλα, το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τρεις ακόμη αναμετρήσεις: Κηφισιά – Παναιτωλικός, Ηρακλής – Λεβαδειακός και Άρης – Βόλος.

Δείτε LIVE την εξέλιξη όλων των αγώνων μέσα από το Game Zone του Onsports. Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα: