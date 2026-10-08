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Super League: Επίσημη η αναβολή στο Ατρόμητος - ΑΕΚ

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η διοργανώτρια αρχή της Super League έκανε γνωστή την αναβολή του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της «Ένωσης».

Super League: Επίσημη η αναβολή στο Ατρόμητος - ΑΕΚ
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Στην αναβολή του αγώνα ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Super League προχώρησε η διοργανώτρια αρχή.

Όπως είχε γίνει γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες, η «Ένωση» διατηρούσε το δικαίωμα να αναβάλλει ματς πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ ήταν ανάμεσα στις αναμετρήσεις των «κιτρινόμαυρων» για το UEFA Champions League κόντρα σε Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, κάτι που σημαίνει πως το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει για μία εβδομάδα επί αγγλικού εδάφους και ως εκτούτου, οι «κιτρινόμαυροι» θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Περιστεριώτες σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι, o αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Α.Ε.Κ. και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

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