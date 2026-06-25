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Συνεχίζει στον Βόλο ο Χαμζά Μεντίλ

Δυνατή κίνηση από πλευράς Βόλου, με την ομάδα της Μαγνησίας να αποκτάει ως ελεύθερο τον Χαμζά Μεντίλ του Άρη.

Συνεχίζει στον Βόλο ο Χαμζά Μεντίλ
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Μάκρια από τον Άρη, αλλά στην Ελλάδα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χαμζά Μεντίλ, με τον Μαροκινό φουλμπακ να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την ομάδα του Βόλου ενόψει της νέας σεζόν.

Τη φετινή χρονιά πραγματοποίησε συνολικά 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργάνωσεις, με απολογισμό μια ασίστ, ενώ γενικότερα στη θητεία του με τα χρώματα του Άρη, ο 29χρονος μέτρησε 26 εμφανίσεις με ένα γκολ και τρεις ασίστ.

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