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Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία για Ντε Φράι – Επιβεβαιώνει κι ο Ντι Μάρτζιο

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο επιβεβαιώνει το προχωρημένο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Στεφάν Ντε Φράι, με τον Ολλανδό στόπερ να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για διετές συμβόλαιο.

Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία για Ντε Φράι – Επιβεβαιώνει κι ο Ντι Μάρτζιο
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Ένα βήμα από τη μεγάλη μεταγραφή του Στεφάν Ντε Φράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, το οποίο επιβεβαιώνει τις προηγούμενες αναφορές για προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι «πράσινοι» φαίνεται πως είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν μια σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής, με τον Ολλανδό αμυντικό, ο οποίος αποχώρησε από την Ίντερ, έπειτα από οκτώ χρόνια. Ο 34χρονος στόπερ εμφανίζεται πολύ κοντά στο να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για συνεργασία διάρκειας δύο ετών.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, το συμβόλαιο που προσφέρει το «τριφύλλι» στον Ντε Φράι φτάνει συνολικά τα 3 εκατομμύρια ευρώ για τη διετία, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Ολλανδός αμυντικός αναμένεται να αποτελέσει μια από τις ηχηρές μεταγραφές του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, ενισχύοντας σημαντικά τα μετόπισθεν.

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