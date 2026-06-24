Παναθηναϊκός: «Κοιτάζει» Ντεόσα – Θέλει σαν τρελός το «τριφύλλι» ο Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Παναθηναϊκός έχει «ανοιχτές» τις... κεραίες του στη μεταγραφική αγορά και ήδη κινείται σε αρκετά μέτωπα.

Μετά τις υπογραφές των Ζαρουρί, Τσάβες, Ινιάκι Πένια και Τσάπρα οι «πράσινοι» έχουν ήδη στραφεί σε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορούν να ανεβάσουν ποιοτικά την ομάδα.

Όπως ανέφεραν χθες (23/6) από την Ισπανία το «τριφύλλι» εξετάζει την περίπτωση του Νέλσον Ντεόσα, η οποία μόνο εύκολη δεν είναι. Πράγματι ο Παναθηναϊκός τον έχει στη λίστα του, ωστόσο δεν είναι ο μοναδικός υποψήφιος.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Γιένσεν, ο οποίος ζητάει εξωπραγματικά ποσά και πολύ δύσκολα θα υπάρξει ανατροπή και θα έρθει στην Ελλάδα.

Τέλος η περίπτωση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν δείχνει να χαλάει, μιας και η Σάμσουνσπορ έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις για τον Ολλανδό στόπερ, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα ακόμα.

Ο λόγος είναι ότι ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θέλει σαν τρελός να αγωνιστεί με το «τριφύλλι» στο στήθος και το δείχνει με κάθε τρόπο, καθώς πιέζει πολύ τη διοίκηση της τουρκικής ομάδας για να τον παραχωρήσει στον ελληνικό σύλλογο.