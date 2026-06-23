Παναθηναϊκός: Δεν βγάζει άκρη με τη Σάμσουνσπορ για Φαν Ντρόνγκελεν, στρέφεται σε άλλες λύσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού, με την υπόθεση του Στέφαν Ντε Φράι να είναι ιδιαίτερα προχωρημένη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός έχει έρθει σε συμφωνία με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανο Κοτσόλη, για την υπογραφή διετούς συμβολαίου.

Ουσιαστικά, φαίνεται πως απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για την οριστικοποίηση της μεταγραφής και τη μετάβαση του έμπειρου στόπερ στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Αντίθετα, δείχνει να «κολλάει» τη δεδομένη στιγμή η περίπτωση του έτερου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν.

Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τρεις βελτιωμένες προτάσεις στη Σάμσουνσπορ για τον παίκτη, αλλά δεν μπορεί να βρει άκρη με τον πρόεδρο των Τούρκων, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, ο οποίος αλλάζει κάθε φορά τα δεδομένα.

Γι' αυτό και οι «πράσινοι» στρέφονται πλέον σε άλλες περιπτώσεις για τη συγκεκριμένη θέση και μόνο αν η πλευρά της Σάμσουνσπορ αλλάξει στάση θα μπορούσε να προχωρήσει η μεταγραφή.