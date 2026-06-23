«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ντεόσα της Μπέτις»

Νέο όνομα έρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό από την ισπανική αγορά, καθώς δημοσίευμα του «eldesmarque.com» συνδέει τους «πράσινους» με την περίπτωση του Νέλσον Ντεόσα.

Ο 26χρονος Κολομβιανός μέσος φέρεται να βρίσκεται στη λίστα του «τριφυλλιού» ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, με τον σύλλογο να εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή έχει εκδηλώσει και η Χαλ, γεγονός που ανεβάζει τον ανταγωνισμό για την απόκτησή του. Την ίδια στιγμή, το όνομα του Ντεόσα συνδέεται έντονα με τη Βάσκο ντα Γκάμα, με τους Βραζιλιάνους να φέρονται να έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον παίκτη.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς το ισπανικό μέσο επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν παρουσιάσει στασιμότητα τις τελευταίες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, υπογραμμίζεται πως απαιτούνται σημαντικές ανατροπές ώστε να μην προχωρήσει τελικά η μετακίνησή του στη βραζιλιάνικη ομάδα.

Ο Ντεόσα αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν σε 33 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μπέτις, καταγράφοντας μία ασίστ στο Κύπελλο Ισπανίας. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με καλή τεχνική κατάρτιση και ικανότητα να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία θέσεις στον άξονα, στοιχεία που τον καθιστούν ελκυστική επιλογή για αρκετούς συλλόγους.