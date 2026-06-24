Παναθηναϊκός: Η πρώτη μέρα των Τσάπρα και Πένια στην Ολλανδία - Η ομιλία του Ισπανού (vid)

Μια πρώτη γεύση από την καθημερινότητα των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων του Παναθηναϊκού έδωσε η «πράσινη» ΠΑΕ, δημοσιεύοντας βίντεο από την προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.

Πρωταγωνιστές του βίντεο είναι ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Ινάκι Πένια, οι οποίοι ενσωματώθηκαν πρόσφατα στο ρόστερ του «τριφυλλιού» και πραγματοποιούν τις πρώτες τους προπονήσεις με τη νέα τους ομάδα.

Στο βίντεο καταγράφονται στιγμές από τις ασκήσεις και το πρόγραμμα προπόνησης των δύο ποδοσφαιριστών, ενώ ξεχωρίζει και η στιγμή της επίσημης παρουσίασής τους στους υπόλοιπους παίκτες.

Την παρουσίαση ανέλαβε ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Στέφανος Κοτσόλης, καλωσορίζοντας τους δύο νεοαποκτηθέντες άσους στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Οι Τσάπρας και Πένια συμμετέχουν κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας, ακολουθώντας τις οδηγίες του τεχνικού επιτελείου και δουλεύοντας σε υψηλούς ρυθμούς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η παρουσία τους στην Ολλανδία σηματοδοτεί την άμεση ένταξή τους στο πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος θέλει να τους ενσωματώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη φιλοσοφία της ομάδας.

Στο τέλος του βίντεο, οι δύο ποδοσφαιριστές απευθύνονται στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν.

Δείτε το βίντεο