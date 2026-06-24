Παναθηναϊκός: Το... έδωσε ο Ρομάνο - «Στην τελική ευθεία η συμφωνία με Ντε Φράι»

Ο Στέφαν Ντε Φράι αποτελεί τον βασικό στόχο του Παναθηναϊκού για το κέντρο της άμυνας και φαίνεται ότι η μεταγραφή του είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Ο διάσημος ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του αναφέρει πως η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Όπως τόνισε, οι όροι του συμβολαίου έχουν σχεδόν συμφωνηθεί και μένει το τελικό «ναι» του παίκτη για να γίνει οριστικά και αμετάκλητα η μεταγραφή.

Η ανάρτηση του Ρομάνο: