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Παναθηναϊκός: Το... έδωσε ο Ρομάνο - «Στην τελική ευθεία η συμφωνία με Ντε Φράι»

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε ότι η μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Παναθηναϊκός: Το... έδωσε ο Ρομάνο - «Στην τελική ευθεία η συμφωνία με Ντε Φράι»
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Ο Στέφαν Ντε Φράι αποτελεί τον βασικό στόχο του Παναθηναϊκού για το κέντρο της άμυνας και φαίνεται ότι η μεταγραφή του είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Ο διάσημος ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του αναφέρει πως η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Όπως τόνισε, οι όροι του συμβολαίου έχουν σχεδόν συμφωνηθεί και μένει το τελικό «ναι» του παίκτη για να γίνει οριστικά και αμετάκλητα η μεταγραφή.

Η ανάρτηση του Ρομάνο:

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