Παναθηναϊκός: Το... έδωσε ο Ρομάνο - «Στην τελική ευθεία η συμφωνία με Ντε Φράι»
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε ότι η μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό βρίσκεται στο τελικό στάδιο.
Ο Στέφαν Ντε Φράι αποτελεί τον βασικό στόχο του Παναθηναϊκού για το κέντρο της άμυνας και φαίνεται ότι η μεταγραφή του είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.
Ο διάσημος ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του αναφέρει πως η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο.
Όπως τόνισε, οι όροι του συμβολαίου έχουν σχεδόν συμφωνηθεί και μένει το τελικό «ναι» του παίκτη για να γίνει οριστικά και αμετάκλητα η μεταγραφή.
Η ανάρτηση του Ρομάνο:
21:50 MUNDIAL