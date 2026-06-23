Επικό μήνυμα Λεβαδειακού σε Γιάννη Αντετοκούνμπο - «Ποιο Μαϊάμι; Έλα Λιβαδειά»

Ο Λεβαδειακός έκλεψε τις εντυπώσεις στα social media με μια χιουμοριστική ανάρτηση που είχε ως κεντρικό πρόσωπο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά τη μετακίνησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς στους Μαϊάμι Χιτ.

Η ομάδα της Λιβαδειάς προχώρησε σε επεξεργασία φωτογραφίας του Έλληνα σούπερ σταρ, τοποθετώντας πάνω του την πράσινη φανέλα του συλλόγου και δημιουργώντας ένα ευρηματικό post.

Μάλιστα, η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη χαρακτηριστική ατάκα: «Ποιο Μαϊάμι; Έλα στη Λιβαδειά», η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου και έγινε γρήγορα viral.