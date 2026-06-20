Παναθηναϊκός: Η μεταγραφική... τρέλα δείχνει τις προθέσεις του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, ενώ ταυτόχρονα πατάει… γκάζι για να κλείσει τα κενά που υπάρχουν στο ρόστερ του.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ έχει εντοπίσει τις αδυναμίες που υπάρχουν και σε συνεννόηση με τους ιθύνοντες του «τριφυλλιού» κινείται δυναμικά στο θερινό μεταγραφικό παζάρι.

Ήδη όπως είναι γνωστό σήμερα (20/6) θα ανακοινωθεί ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος θα βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πρασίνους», ενώ παραμένουν αρκετές υποθέσεις που… τρέχουν.

Λύσεις από το «πάνω ράφι» σε τέρμα και άμυνα

Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με δύο εξαιρετικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για τις θέσεις του τερματοφύλακα και του στόπερ.

Συγκεκριμένα όλα δείχνουν ότι ο Ινιάκι Πένια θα είναι ο επόμενος πορτιέρε της ομάδας του Γιάκομπ Νίστρουπ, με τον 27χρονο Ισπανό να μετακομίζει στην Αθήνα αρκετά γρήγορα.

Το ίδιο συμβαίνει και για το κέντρο της άμυνας με το «τριφύλλι» να… κλείνει τον Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος από την Ίντερ. Ο 34χρονος στόπερ έχει παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και αναμφίβολα μπορεί να αναβαθμίσει την ανασταλτική γραμμή των «πράσινων».

Δύσκολες οι περιπτώσεις Γιάνσεν και Φαν Ντρόγκελεν

Εν αντιθέσει με τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις εκείνες των Ματίας Γιάνσεν και Ρικ Φαν Ντρόγκελεν είναι αρκετά πιο δύσκολες και οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες την ώρα που γράφεται αυτό το κείμενο.

Το «τριφύλλι» επιθυμεί να κάνει την υπέρβαση με τον παίκτη της Μπρέντφορντ, όμως ο ίδιος δεν έχει δώσει ακόμα κάποια απάντηση, με τον Παναθηναϊκό να θέλει μία οριστική απάντηση το προσεχές διάστημα.

Όσον αφορά τον Ολλανδό στόπερ της Σάμσουνσπορ τα πράγματα είναι τελείως αντίθετα, μιας και ο παίκτης επιθυμεί να αγωνιστεί στο «τριφύλλι», αλλά οι υψηλές απαιτήσεις της τουρκικής ομάδας είναι «αγκάθι».

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό οι «πράσινοι« κινούνται σε πολλά… μέτωπα, προκειμένου να έχουν αρκετά από τα μεταγραφικά αποκτήματα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους, αλλά και στα παιχνίδια με την Πάκσι για τον β’ προκριματικό του Conference League στις 23 και 30 Ιουλίου.