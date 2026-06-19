«Ο Ντε Φράι ζήτησε διορία δύο ημερών από τον Παναθηναϊκό - Όλα δείχνουν θετική έκβαση»

Ο Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά στην έξοδό του από την Ίντερ, με τον Παναθηναϊκό να εντείνει τις προσπάθειές του για να ολοκληρώσει μία μεταγραφή υψηλού επιπέδου.

Το συμβόλαιο του 34χρονου κεντρικού αμυντικού ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και οι «πράσινοι» έχουν καταθέσει πρόταση που προβλέπει διετή συνεργασία έως το καλοκαίρι του 2028, με ετήσιες απολαβές 1,75 εκατομμυρίου ευρώ καθαρά, καθώς και πρόσθετα μπόνους επίτευξης στόχων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ιταλία, ο Ντε Φράι βλέπει θετικά την προοπτική μετακίνησής του στην Αθήνα. Εκτός από το οικονομικό σκέλος, σημαντικό ρόλο παίζει και η προοπτική να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ομάδα που θα διεκδικήσει τίτλους και ευρωπαϊκή διάκριση, αναλαμβάνοντας ηγετική θέση στο κέντρο της άμυνας.

Ο έμπειρος στόπερ έχει ζητήσει λίγες ημέρες προθεσμία προκειμένου να αξιολογήσει όλες τις επιλογές του και να δώσει την τελική του απάντηση. Ωστόσο, οι ενδείξεις δείχνουν πως η πρόταση του Παναθηναϊκού συγκαταλέγεται στις πλέον ελκυστικές που έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή.

Την περασμένη σεζόν με την Ίντερ αγωνίστηκε σε 17 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Serie A, Champions League, Coppa Italia και Supercoppa Italiana, καταγράφοντας συνολικά 1.166 λεπτά συμμετοχής.

Εφόσον η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί με έναν αμυντικό που διαθέτει τεράστια εμπειρία από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας πολυετή παρουσία τόσο στην Ίντερ, όσο και στην Εθνική Ολλανδίας.