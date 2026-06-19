Ντι Μάρτζιο: «Δίνει 6 εκατομμύρια για 2 χρόνια στον Ντε Φράι ο Παναθηναϊκός»

Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο για την υπόθεση του Στέφαν Ντε Φράι, καθώς σύμφωνα με ανάρτηση του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζο, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει ιδιαίτερα δυνατή πρόταση για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, το «τριφύλλι» προσφέρει διετές συμβόλαιο με απολαβές που φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, δείχνοντας ξεκάθαρα τη διάθεση να κάνει μία ηχηρή κίνηση για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής.

Παράλληλα, τονίζεται ότι ο Ολλανδός στόπερ εμφανίζεται θετικός απέναντι στην προοπτική αυτή, κάτι που κρατά την υπόθεση ανοιχτή και σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων.