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Ντι Μάρτζιο: «Δίνει 6 εκατομμύρια για 2 χρόνια στον Ντε Φράι ο Παναθηναϊκός»

Ο Ντι Μάρτζιο φέρνει στο «φως» την πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ντε Φράι.

Θανάσης Μαργαρίτης

Ντι Μάρτζιο: «Δίνει 6 εκατομμύρια για 2 χρόνια στον Ντε Φράι ο Παναθηναϊκός»
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Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο για την υπόθεση του Στέφαν Ντε Φράι, καθώς σύμφωνα με ανάρτηση του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζο, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει ιδιαίτερα δυνατή πρόταση για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, το «τριφύλλι» προσφέρει διετές συμβόλαιο με απολαβές που φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, δείχνοντας ξεκάθαρα τη διάθεση να κάνει μία ηχηρή κίνηση για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής.

Παράλληλα, τονίζεται ότι ο Ολλανδός στόπερ εμφανίζεται θετικός απέναντι στην προοπτική αυτή, κάτι που κρατά την υπόθεση ανοιχτή και σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων.

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