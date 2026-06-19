Ντι Μάρτζιο: «Δίνει 6 εκατομμύρια για 2 χρόνια στον Ντε Φράι ο Παναθηναϊκός»
Ο Ντι Μάρτζιο φέρνει στο «φως» την πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ντε Φράι.
Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο για την υπόθεση του Στέφαν Ντε Φράι, καθώς σύμφωνα με ανάρτηση του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζο, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει ιδιαίτερα δυνατή πρόταση για την απόκτησή του.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, το «τριφύλλι» προσφέρει διετές συμβόλαιο με απολαβές που φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, δείχνοντας ξεκάθαρα τη διάθεση να κάνει μία ηχηρή κίνηση για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής.
Παράλληλα, τονίζεται ότι ο Ολλανδός στόπερ εμφανίζεται θετικός απέναντι στην προοπτική αυτή, κάτι που κρατά την υπόθεση ανοιχτή και σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων.