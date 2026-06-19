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Παναθηναϊκός: «Μένει ελεύθερος από την Ίντερ ο Ντε Φράι»

Οι Ιταλοί αναφέρουν ότι ο Ντε Φράι μένει ελεύθερος από την Ίντερ

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: «Μένει ελεύθερος από την Ίντερ ο Ντε Φράι»
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Ο Στέφαν Ντε Φράι εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού, με νέα δημοσιεύματα από την Ιταλία να προσθέτουν ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση του έμπειρου Ολλανδού στόπερ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 34χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να αποχωρήσει από την Ίντερ ως ελεύθερος, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να διευκολύνει σημαντικά τις όποιες κινήσεις γίνουν για το μέλλον του ποδοσφαιριστή, καθώς δεν θα απαιτηθούν διαπραγματεύσεις με την ιταλική ομάδα για την παραχώρησή του.

Στον Παναθηναϊκό παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, με τον Ντε Φράι να αποτελεί μια επιλογή υψηλού επιπέδου για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν οι επαφές θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές εξελίξεις και αν το «τριφύλλι» θα προχωρήσει δυναμικά για την απόκτησή του.

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