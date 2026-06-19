Ακόμα πιο κοντά στο «μπαμ» με Ντε Φράι ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει… γκάζι για να πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή μεταγραφή που θα κάνει θόρυβο σε όλη την Ευρώπη.

Τις τελευταίες ώρες έγινε γνωστό πως ο εκλεκτός του Γιάκομπ Νίστρουπ για το κέντρο της άμυνας των «πράσινων» δεν είναι άλλος από τον Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος δε θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ.

Ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντουλά έφερε στο φως το ενδιαφέρον του Τριφυλλιού για τον 34χρονο άσο το βράδυ της Πέμπτης και η είδηση όχι απλά επιβεβαιώνεται, αλλά φαίνεται πως έχει και πολλές πιθανότητες για να ντυθεί στα πράσινα ο πολύπειρος στόπερ.

Όπως διαρρέει το περιβάλλον του παίκτη ο ίδιος βλέπει με πολύ καλό… μάτι το ενδεχόμενο του να έρθει στην Ελλάδα και να συνεχίσει την καριέρα του με τα πράσινα και αν τελικά αυτό συμβεί τότε θα μιλάμε για μία εκ των κορυφαίων μεταγραφών που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.