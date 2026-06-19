Παναθηναϊκός: «Σημαντική πρόταση στον Ντε Φράι της Ίντερ»

Είδηση «βόμβα» έριξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο διάσημος Ιταλός ρεπόρτερ Αλφρέντο Πεντούλα.

Όπως υποστηρίζει, ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει κάνει πρόταση στον Στέφαν ντε Φράι, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Ίντερ!

«Ο Ντε Φράι εξετάζει ένα μέλλον μακριά από την Ίντερ, πόσο μάλλον αν η προσφορά παραμένει πάντα μειωμένη. Το συμβόλαιό του λήγει, μία από τις πιο σημαντικές προτάσεις ήρθε από τον Παναθηναϊκό», έγραψε ο Πεντούλα για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ.

Στη συνέχεια, σε άρθρο που ανέβασε ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει: «Ο Στέφαν Ντε Φράι δεν έχει πάρει ακόμη τελική απόφαση. Το συμβόλαιό του με την Ίντερ λήγει σε λίγες μέρες, αλλά η τάση, τουλάχιστον τις τελευταίες ώρες, είναι προς μια νέα εμπειρία. Δεν υπάρχει έλλειψη προσφορών, ακόμη και από τη Σαουδική Αραβία, για έναν κεντρικό αμυντικό που έχει αποδείξει την αξιοπιστία του.

Τα νέα αφορούν τον Παναθηναϊκό. Τις τελευταίες ημέρες, ο ελληνικός σύλλογος έχει κάνει μια σημαντική προσφορά στον Ολλανδό και αυξάνει την πίεση. Η τελική απόφαση του Ντε Φράι εκκρεμεί».

Ποιος είναι ο Ντε Φράι

Ο δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός με ύψος 1,89μ., έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Ίντερ, ενώ είναι διεθνής με την Ολλανδία, στην οποία μετράει 79 συμμετοχές και 4 γκολ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους πρωταθλητές Ιταλίας κατέγραψε μόνο 17 συμμετοχές. Συνολικά, με τους νερατζούρι έχει 296 ματς, 13 γκολ και 8 ασίστ. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Φέγενορντ με την οποία είχε 154 αγώνες, 6 γκολ και 4 ασίστ.

Μετακόμισε στη Λάτσιο έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2014, όπου έπαιξε σε 118 ματς, ενώ σημείωσε 10 γκολ κι έδωσε 5 ασίστ. Το 2018 τον απέκτησε η Ίντερ με την οποία έκανε τεράστια καριέρα και ήταν βασικό της στέλεχος τα προηγούμενα χρόνια.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται και η πρόταση που έχει από τους νερατζούρι δεν φαίνεται να τον ικανοποιεί.