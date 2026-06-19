«Κλείνει στον Παναθηναϊκό ο Πένια»

Happy end φέρεται να έχει η υπόθεση του Ινιάκι Πένια στον Παναθηναϊκό, με ρεπόρτερ της Μπαρτσελόνα να αναφέρει πως ο ισπανός τερματοφύλακας οδεύει προς το «τριφύλλι».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι «πράσινοι» θα καταθέσουν πρόταση στη Μπαρτσελόνα που δεν θα ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην ομάδα της Έλτσε, καταγράφοντας συνολικά 16 συμμετοχές, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, ο Πένια έχει αγωνιστεί συνολικά 45 φορές, πανηγυρίζοντας 2 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και 2 Σούπερ Καπ Ισπανίας.