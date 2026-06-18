Παναθηναϊκός: Ολοκληρώθηκαν οι εργομετρικές εξετάσεις

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ και οι παίκτες του έχουν πιάσει δουλειά, εν όψει της νέας σεζόν και σήμερα οι «πράσινοι» πέρασαν από τις καθιερωμένες και απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Χτες το απόγευμα βέβαια έγινε και η πρώτη προπόνηση, ενώ σήμερα οι «πράσινοι» έχουν ελεύθερο το απόγευμα και θα επιστρέψουν στο Κορωπί το πρωί της Παρασκευής (10:00) για να δουλέψουν υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Αξίζει να αναφερθεί πως τόσο χτες, όσο και σήμερα, έδωσε το «παρών» στο προπονητικό κέντρο ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, που μίλησε με τους Νίστρουπ και Κοτσόλη και έδειξε ότι είναι δίπλα στην ομάδα σε αυτή τη νέα εποχή.

Εν τω μεταξύ σήμερα "κλείδωσε" και το φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ.