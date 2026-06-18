· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ολοκληρώθηκαν οι εργομετρικές εξετάσεις

Οι «πράσινοι» πέρασαν σήμερα από τις απαραίτητες εξετάσεις και από αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις.

Παναθηναϊκός: Ολοκληρώθηκαν οι εργομετρικές εξετάσεις
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ και οι παίκτες του έχουν πιάσει δουλειά, εν όψει της νέας σεζόν και σήμερα οι «πράσινοι» πέρασαν από τις καθιερωμένες και απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Χτες το απόγευμα βέβαια έγινε και η πρώτη προπόνηση, ενώ σήμερα οι «πράσινοι» έχουν ελεύθερο το απόγευμα και θα επιστρέψουν στο Κορωπί το πρωί της Παρασκευής (10:00) για να δουλέψουν υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Αξίζει να αναφερθεί πως τόσο χτες, όσο και σήμερα, έδωσε το «παρών» στο προπονητικό κέντρο ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, που μίλησε με τους Νίστρουπ και Κοτσόλη και έδειξε ότι είναι δίπλα στην ομάδα σε αυτή τη νέα εποχή.

Εν τω μεταξύ σήμερα "κλείδωσε" και το φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:14 EUROLEAGUE

Marca: «Οι τελευταίες εμφανίσεις του Μοντέρο πριν τον Ολυμπιακό»

18:05 GREEK BASKET LEAGUE

Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό

18:02 MUNDIAL

Τσεχία - Νότια Αφρική: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

17:54 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Φίλαθλος έκανε «ξόρκια» στο Γκάνα-Παναμάς πριν το γκολ της νίκης

17:54 MUNDIAL

Σπάει καρδιές ο Ντιομαντέ: Το γράμμα του 18χρονου στη νεκρή αδερφή του

17:40 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Προχωράει του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ, στην τελική ευθεία το deal

17:27 MUNDIAL

Ενθαρρυντικά σημάδια στο Μουντιάλ: 65.000 θεατές κατά μέσο όρο και 99% πληρότητα στην 1η αγωνιστική

17:12 NBA

LIVE Streaming: Χαμός στη Νέα Υόρκη με την παρέλαση των Νικς - Χιλιάδες κόσμος στους δρόμους!

17:00 BET ON

Η πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Μεξικό - Νότια Κορέα

16:56 SUPER LEAGUE

«Σε συζητήσεις Παναθηναϊκός και Άρσεναλ για Κέπα»

16:33 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αναλαμβάνει τα ηνία της Μάλαγα ο Βιντορέτα

16:25 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε ο Ντμίτρο Γιάντσουκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας