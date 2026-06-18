Παναθηναϊκός: Έκλεισε φιλικό με τον Άγιαξ

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ολλανδία.

Η διεξαγωγή της φιλικής αναμέτρησης έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης του ολλανδικού συλλόγου. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο «Sportpark De Zanderij» με ώρα έναρξης τις 17:00 και θα αποτελέσει το πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας του Άγιαξ για το φετινό καλοκαίρι. Για τον Παναθηναϊκό, αντίθετα, θα είναι το τελευταίο τεστ επί ολλανδικού εδάφους πριν από την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας στο Άπελντορν.

Μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία, ακολουθούν ακόμη δύο φιλικά, στις 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο απέναντι στην Γκρασχόπερς και στις 15 Ιουλίου στη Βιέννη κόντρα στη Ραπίντ.