· Άγιαξ · Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Έκλεισε φιλικό με τον Άγιαξ

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου στο τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας του επί ολλανδικού εδάφους.

Παναθηναϊκός: Έκλεισε φιλικό με τον Άγιαξ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ολλανδία.

Η διεξαγωγή της φιλικής αναμέτρησης έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης του ολλανδικού συλλόγου. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο «Sportpark De Zanderij» με ώρα έναρξης τις 17:00 και θα αποτελέσει το πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας του Άγιαξ για το φετινό καλοκαίρι. Για τον Παναθηναϊκό, αντίθετα, θα είναι το τελευταίο τεστ επί ολλανδικού εδάφους πριν από την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας στο Άπελντορν.

Μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία, ακολουθούν ακόμη δύο φιλικά, στις 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο απέναντι στην Γκρασχόπερς και στις 15 Ιουλίου στη Βιέννη κόντρα στη Ραπίντ.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:14 EUROLEAGUE

Marca: «Οι τελευταίες εμφανίσεις του Μοντέρο πριν τον Ολυμπιακό»

18:05 GREEK BASKET LEAGUE

Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό

18:02 MUNDIAL

Τσεχία - Νότια Αφρική: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

17:54 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Φίλαθλος έκανε «ξόρκια» στο Γκάνα-Παναμάς πριν το γκολ της νίκης

17:54 MUNDIAL

Σπάει καρδιές ο Ντιομαντέ: Το γράμμα του 18χρονου στη νεκρή αδερφή του

17:40 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Προχωράει του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ, στην τελική ευθεία το deal

17:27 MUNDIAL

Ενθαρρυντικά σημάδια στο Μουντιάλ: 65.000 θεατές κατά μέσο όρο και 99% πληρότητα στην 1η αγωνιστική

17:12 NBA

LIVE Streaming: Χαμός στη Νέα Υόρκη με την παρέλαση των Νικς - Χιλιάδες κόσμος στους δρόμους!

17:00 BET ON

Η πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Μεξικό - Νότια Κορέα

16:56 SUPER LEAGUE

«Σε συζητήσεις Παναθηναϊκός και Άρσεναλ για Κέπα»

16:33 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αναλαμβάνει τα ηνία της Μάλαγα ο Βιντορέτα

16:25 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε ο Ντμίτρο Γιάντσουκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας