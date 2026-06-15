Παναθηναϊκός: Τα εκατομμύρια που θα φέρουν οι αποχωρήσεις στο «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να μπει κι επίσημα στην… εποχή του Γιάκομπ Νίστρουπ, με τον Δανό προπονητή να «πατάει» Ελλάδα τη Δευτέρα (15/6), προκειμένου να παρουσιαστεί και να… σηκώσει μανίκια.

Ο πρώην τεχνικός της Κοπεγχάγης έχει ήδη σχηματίσει μία πρώτη εικόνα από το «πράσινο» ρόστερ κι έχει κάνει τις εισηγήσεις του σχετικά με τον «κορμό» που θέλει τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στα πλάνα του 38χρονου δεν φαίνεται να βρίσκεται ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος ήδη ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με ομάδες από την Τουρκία να τον… γλυκοκοιτάζουν.

Σημαντικός ο ρόλος των αποχωρήσεων

Από εκεί και πέρα τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση του ρόστερ του Παναθηναϊκού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο αναμένεται να παίξουν και οι αποχωρήσεις.

Ήδη παρελθόν από την ομάδα αποτελούν οι Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Σάντσες, Ερνάντεθ και Λαφόν, οι οποίοι είτε έμειναν ελεύθεροι, είτε δεν έγινε κίνηση για να αποκτηθούν παρά τον δανεισμό τους στον σύλλογο.

Τον ίδιο δρόμο αναμένεται να ακολουθήσουν και οι Βιλένα, Σισοκό, Γεντβάι, Σφιντέρσκι και Λημνιός, ενώ ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Πάντοβιτς, με το «τριφύλλι» να επιθυμεί να τον δώσει δανεικό.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό μιλάμε για περισσότερες από 11 αποχωρήσεις από το ρόστερ, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει έως και 13 εκατομμύρια από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, είτε επειδή δεν θα χρειαστεί να πληρώσει άλλο «τσουχτερά» συμβόλαια, είτε γιατί θα βάλει χρήματα στα ταμεία του από τις παραχωρήσεις που θα γίνουν.

Είναι λοιπόν δεδομένο το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν όλα αυτά για την ενίσχυση των «πράσινων» και τις προσθήκες που θα γίνουν τη θερινή μεταγραφική περίοδο.