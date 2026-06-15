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Παναθηναϊκός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Νίστρουπ

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Νίστρουπ
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Ο Γιάκομπ Νίστρουπ βρίσκεται πλέον μια... ανάσα από την έναρξη της θητείας του στον Παναθηναϊκό, καθώς έφτασε σήμερα (15/6) στην Αθήνα και ετοιμάζεται να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Δανός προπονητής θα έχει από αύριο (16/6) τις πρώτες συναντήσεις με τα στελέχη του συλλόγου, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις του αγωνιστικού σχεδιασμού και να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν την επόμενη μέρα της ομάδας.

Παράλληλα, έχει ήδη προχωρήσει στον σχεδιασμό του ρόστερ και στη διαμόρφωση του τεχνικού του επιτελείου, με στόχο να παρουσιαστεί έτοιμος από την πρώτη ημέρα δουλειάς.

Η επίσημη έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού έχει οριστεί για την Τετάρτη (17/6), ημερομηνία που θα σηματοδοτήσει και την πρώτη παρουσία του Νίστρουπ στο προπονητικό κέντρο των «πράσινων».

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