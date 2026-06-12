· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Προς διαζύγιο με Μπακασέτα

Όπως όλα δείχνουν ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα, μιας και δεν είναι στα πλάνα του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Παναθηναϊκός: Προς διαζύγιο με Μπακασέτα
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Στην πόρτα εξόδου του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας, μιας και όλα δείχνουν ότι ο αρχηγός του «τριφυλλιού» δεν είναι στα πλάνα του νέου τεχνικού της ομάδας.

Ο 32χρονος μέσος ενημερώθηκε από τους ανθρώπους του συλλόγου ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, αφού ο Γιάκομπ Νέστρουπ ήθελε στη συγκεκριμένη θέση έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απολύτως καμία επίσημη τοποθέτηση ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη πλευρά, αλλά οι πληροφορίες θέλουν τον Έλληνα παίκτη να ψάχνει ήδη την επόμενη ομάδα του.

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