ΟΦΗ: Η πεποίθηση για Αθανασίου και η στάση αναμονής ελέω... Μεντιλίμπαρ

Ο ΟΦΗ όπως όλα δείχνουν έχει βρει τον νέο του τιμ μάνατζερ στο πρόσωπο του Μάκη Μπελεβώνη και αφού κλείσει θετικά και αυτή η υπόθεση θα συνεχίσει το μεταγραφικό του... σαφάρι.

Η παραμονή των Ταξιάρχη Φούντα και Μπόρχα Γκονθάλεθ έκλεισε δύο σημαντικές... τρύπες που πήγαν να δημιουργηθούν στο ρόστερ και πλέον οι άνθρωποι του συλλόγου καλούνται προς το παρόν να μείνουν στην αναμονή για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Λέμε αναμονή, καθώς άπαντες στους Κρητικούς περιμένουν τα νεότερα με τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού φαντάζει απίθανο να παραμείνει στον σύλλογο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον έχει στα σχέδιά του και οι Ομιλήτες περιμένουν τις οριστικές αποφάσεις προκειμένου να κάνουν την κίνησή τους. Σύμμαχος των «ασπρόμαυρων» είναι ο ίδιος ο αριστερός μπακ, ο οποίος έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία που είχε με τον Χρήστο Κόντη το εξάμηνο της παραμονής του στην Κρήτη.

Αναμφίβολα οι ιθύνοντες της ομάδας επιθυμούν να εντάξουν και πάλι τον Αθανασίου στο ρόστερ, ωστόσο πρέπει να περιμένουν τις οριστικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, για τις οποίες πάντως ούτε ο ίδιος ο 25χρονος δεν έχει ενημέρωση.

Η γενική πεποίθηση που υπάρχει στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι ότι θα υπάρξει θετικό τέλος με τον Νίκο Αθανασίου κι εκείνος θα αποτελέσει μόνιμα πλέον ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ.