· ΟΦΗ

ΟΦΗ: Η πεποίθηση για Αθανασίου και η στάση αναμονής ελέω... Μεντιλίμπαρ

Ο ΟΦΗ δεδομένα θέλει την παραμονή του Αθανασίου αλλά τηρεί στάση αναμονής.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Η πεποίθηση για Αθανασίου και η στάση αναμονής ελέω... Μεντιλίμπαρ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΟΦΗ όπως όλα δείχνουν έχει βρει τον νέο του τιμ μάνατζερ στο πρόσωπο του Μάκη Μπελεβώνη και αφού κλείσει θετικά και αυτή η υπόθεση θα συνεχίσει το μεταγραφικό του... σαφάρι.

Η παραμονή των Ταξιάρχη Φούντα και Μπόρχα Γκονθάλεθ έκλεισε δύο σημαντικές... τρύπες που πήγαν να δημιουργηθούν στο ρόστερ και πλέον οι άνθρωποι του συλλόγου καλούνται προς το παρόν να μείνουν στην αναμονή για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Λέμε αναμονή, καθώς άπαντες στους Κρητικούς περιμένουν τα νεότερα με τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού φαντάζει απίθανο να παραμείνει στον σύλλογο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον έχει στα σχέδιά του και οι Ομιλήτες περιμένουν τις οριστικές αποφάσεις προκειμένου να κάνουν την κίνησή τους. Σύμμαχος των «ασπρόμαυρων» είναι ο ίδιος ο αριστερός μπακ, ο οποίος έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία που είχε με τον Χρήστο Κόντη το εξάμηνο της παραμονής του στην Κρήτη.

Αναμφίβολα οι ιθύνοντες της ομάδας επιθυμούν να εντάξουν και πάλι τον Αθανασίου στο ρόστερ, ωστόσο πρέπει να περιμένουν τις οριστικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, για τις οποίες πάντως ούτε ο ίδιος ο 25χρονος δεν έχει ενημέρωση.

Η γενική πεποίθηση που υπάρχει στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι ότι θα υπάρξει θετικό τέλος με τον Νίκο Αθανασίου κι εκείνος θα αποτελέσει μόνιμα πλέον ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:52 ΣΠΟΡ

Με συμμετοχή Τεντόγλου τα «Dromia 2026»

22:30 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Λούκιτς βάζει μπροστά τους Βόσνιους (Video)

22:26 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Θέμα χρόνου να γεμίσει το T-Center για αγώνα που δε θα γίνει εκεί!

22:18 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Η πεποίθηση για Αθανασίου και η στάση αναμονής ελέω... Μεντιλίμπαρ

22:17 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Εθνικοί ύμνοι με βιολί και Αλάνις Μορισέτ

21:46 MUNDIAL

LIVE: Καναδάς - Βοσνία

21:41 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: «Χαμόγελα» στην Αργεντινή με Μαρτίνες

21:10 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Βοσνία Ερζεγοβίνη

21:10 MUNDIAL

Αποθεώσε Μέσι ο Ντεμπελέ: «Ο καλύτερος παίκτης που έχω δει ποτέ - Η ποιότητά του δεν γερνάει»

20:36 SUPER LEAGUE

«Σειρήνες» από Πορτογαλία και Βραζιλία...καλούν τον Σαντιάγκο Έσε

20:33 MUNDIAL

Γκάνα: Χάνει την πρεμιέρα του Μουντιάλ ο Πάρτεϊ - Δεν του επετράπη η είσοδος στον Καναδά!

20:03 ΜΠΑΣΚΕΤ

Το μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την επιστροφή στο EuroCup

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας