ΟΦΗ: Ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2027 ο Μπόρχα Γκονθάλεθ

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΟΦΗ συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του Ταξιάρχη Φούντα, οι άνθρωποι της ομάδας στρέφουν την προσοχή τους σε ακόμη μία σημαντική υπόθεση παραμονής.

Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες συμφώνησε με τον Όμιλο για να επεκτείνει το συμβόλαιό του έως το 2027 με την ομάδα.

Παρότι η περασμένη αγωνιστική περίοδος δεν κύλησε χωρίς προβλήματα για τον 30χρονο αμυντικό, εξαιτίας των τραυματισμών που τον κράτησαν εκτός δράσης σε αρκετά παιχνίδια, κατάφερε να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις όταν βρισκόταν διαθέσιμος.

Η παρουσία του αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην πορεία της ομάδας στο Κύπελλο, όπου συνέβαλε καθοριστικά με γκολ και ασίστ σε κρίσιμες αναμετρήσεις.

Περιμένει τις εξελίξεις με Αθανασίου ο ΟΦΗ

Από εκεί και πέρα, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο του Νίκου Αθανασίου. Ο νεαρός αριστερός μπακ ολοκληρώνει τον δανεισμό του από τον Ολυμπιακό και στον ΟΦΗ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τον διατηρήσουν στο ρόστερ και τη νέα σεζόν.

Για να προχωρήσει όμως η υπόθεση, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουν οι προθέσεις των Πειραιωτών σχετικά με το μέλλον του ποδοσφαιριστή.

Οι Ομιλήτες επιδιώκουν να κλείσουν άμεσα τα βασικά ζητήματα του ρόστερ, διατηρώντας παίκτες που γνωρίζουν ήδη το περιβάλλον της ομάδας, ενόψει μιας απαιτητικής χρονιάς με αυξημένες προσδοκίες.