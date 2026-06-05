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ΟΦΗ: Η παραμονή Φούντα έστειλε «ηχηρό» μήνυμα στον ανταγωνισμό

Ο ΟΦΗ έχει αλλάξει επίπεδο τα τελευταία χρόνια και αυτό αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο.

ΟΦΗ: Η παραμονή Φούντα έστειλε «ηχηρό» μήνυμα στον ανταγωνισμό
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Ο ΟΦΗ έκανε χθες… σούσουρο και κράτησε τον Ταξιάρχη Φούντα στην Κρήτη, στέλνοντας ένα πολύ «ηχηρό» μήνυμα στους ανταγωνιστές του.

Η ομάδα του Ηρακλείου έχει δυναμώσει σε όλα τα επίπεδα και η παραμονή του έμπειρου επιθετικού προσδίδει έξτρα κύρος στους Ομιλήτες και ο λόγος είναι απλός.

Αρχικά ο Χρήστος Κόντης διατηρεί στη «φαρέτρα» του έναν παίκτη, ο οποίος ήταν από τα… βαρόμετρα της πορείας των «ασπρόμαυρων» προς τη δεύτερη σερί συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και την κατάκτησή του, που οδήγησε τον ΟΦΗ στην πρώτη συμμετοχή του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο ΟΦΗ «μεγάλωσε» και πλέον ορίζει εκείνος την τύχη του

Παράλληλα ο Όμιλος έχει μεγαλώσει ή μάλλον πιο σωστά έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια και πλέον εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνον η τύχη του.

Για να το εξηγήσουμε καλύτερα και να μην υπάρξουν παρερμηνείες, εννοούμε ότι οι Κρητικοί δεν χρειάζεται να μένουν σε στάση αναμονής στα περισσότερα θέματα, αντιθέτως βγαίνουν στην… επίθεση και είναι εκείνοι που στην πλειοψηφία των υποθέσεων έχουν τον τελευταίο λόγο.

Ο «Τάξι» καλείται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στον νέο ΟΦΗ, αποτελώντας πλέον μία από τις βασικές προσωπικότητες των Κρητικών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι αποχωρήσεις των Βασίλη Λαμπρόπουλου και Χουάν Νέιρα αφήνουν ένα σημαντικό κενό σε επίπεδο εμπειρίας και ηγεσίας, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς για το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Ο ελληνικός «κορμός» παραμένει προτεραιότητα

Παράλληλα, η επικείμενη ένταξη του Ανδρέα Μπουχαλάκη ενισχύει ακόμη περισσότερο το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική που ακολουθεί ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια.

Στον ΟΦΗ θεωρούν ότι η παρουσία ποδοσφαιριστών με προσωπικότητα, παραστάσεις και γνώση της ελληνικής πραγματικότητας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου.

Με τον Φούντα σε ρόλο ηγέτη και τον Μπουχαλάκη να προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στη μεσαία γραμμή, οι Κρητικοί φιλοδοξούν να παρουσιάσουν ένα σύνολο με ισχυρή ελληνική ταυτότητα και υψηλές απαιτήσεις για τη νέα σεζόν.

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