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ΟΦΗ: Συμφωνία με Φούντα για νέο συμβόλαιο έως το 2029

Ο Ταξιάρχης Φούντας παραμένει στον ΟΦΗ, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους με τριετές συμβόλαιο.

ΟΦΗ: Συμφωνία με Φούντα για νέο συμβόλαιο έως το 2029
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Παίκτης του ΟΦΗ θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια ο Ταξιάρχης Φούντας, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε οριστική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα υπογράψει νέο συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα της Κρήτης έως το καλοκαίρι του 2029.

Το προηγούμενο διάστημα το όνομα του 31χρονου ποδοσφαιριστή είχε συνδεθεί με τον Άρη, καθώς δημοσιεύματα τον ήθελαν κοντά στη μετακίνησή του στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, καθοριστικό ρόλο στην παραμονή του στον ΟΦΗ φέρονται να διαδραμάτισαν οι κινήσεις του ιδιοκτήτη της ομάδας, Μιχάλη Μπούση, καθώς και οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν με τον Ηλία Πουρσανίδη.

Ο Φούντας αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μονάδες του ΟΦΗ την τελευταία διετία, μετρώντας 67 συμμετοχές και 19 γκολ με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων». Μάλιστα, βρήκε δίχτυα και στον πρόσφατο τελικό του Κυπέλλου, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του τροπαίου από την ομάδα του.

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