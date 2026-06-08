Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη

Οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες γύρω από το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Δημήτρη Γιαννούλη φαίνεται πως έχουν ουσιαστική βάση, καθώς οι Πειραιώτες έχουν κινηθεί ενεργά για την περίπτωσή του.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Ολυμπιακός αναζητά ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αυξήσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Για τον 30χρονο ακραίο μπακ είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ, με στόχο να τον αποκτήσει από την Άουγκσμπουργκ. Παράλληλα, δημοσίευμα της γερμανικής «Kicker» συνέδεσε το όνομά του και με την Κόβεντρι, η οποία θα αγωνιστεί στην Premier League τη νέα σεζόν.

Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, έχει πλέον μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή και παρουσιάζεται διατεθειμένος να προχωρήσει τις επαφές μέχρι τέλους, επιδιώκοντας να φτάσει σε οριστική συμφωνία.

Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Άουγκσμπουργκ έως το καλοκαίρι του 2028, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει οικονομική συμφωνία που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή.

Την περασμένη σεζόν στη Bundesliga, ο Γιαννούλης κατέγραψε 29 συμμετοχές, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ.