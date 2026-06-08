· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη

Δυναμικά στην υπόθεση του Δημήτρης Γιαννούλη έχει μπει ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να εξαντλήσει τις πιθανότητες για την απόκτησή του.

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες γύρω από το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Δημήτρη Γιαννούλη φαίνεται πως έχουν ουσιαστική βάση, καθώς οι Πειραιώτες έχουν κινηθεί ενεργά για την περίπτωσή του.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Ολυμπιακός αναζητά ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αυξήσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Για τον 30χρονο ακραίο μπακ είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ, με στόχο να τον αποκτήσει από την Άουγκσμπουργκ. Παράλληλα, δημοσίευμα της γερμανικής «Kicker» συνέδεσε το όνομά του και με την Κόβεντρι, η οποία θα αγωνιστεί στην Premier League τη νέα σεζόν.

Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, έχει πλέον μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή και παρουσιάζεται διατεθειμένος να προχωρήσει τις επαφές μέχρι τέλους, επιδιώκοντας να φτάσει σε οριστική συμφωνία.

Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Άουγκσμπουργκ έως το καλοκαίρι του 2028, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει οικονομική συμφωνία που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή.

Την περασμένη σεζόν στη Bundesliga, ο Γιαννούλης κατέγραψε 29 συμμετοχές, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
14:09 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: «Παράνομη η βιντεοσκόπηση» - Ζήτησε να μην ληφθεί υπόψη το βίντεο για Μπαρτζώκα

13:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΟΣΠΕΡΤ: «Δεν θα ανεχτούμε να γίνουμε τα θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων»

13:44 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Πλήγμα με Εζαλζουλί στο Μαρόκο, λίγες ημέρες πριν τη σέντρα

13:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Κύπρο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Στέφανος Καπίνο

13:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο στόχαστρο της Κόμο ο Παυλίδης: Θέλει ελληνικό δίδυμο στην επίθεση ο Φάμπρεγκας

13:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Παραμένει στις «πράσινες» για έναν ακόμα χρόνο η Πρινς

12:51 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη

12:48 GREEK BASKET LEAGUE

ΕΡΤ σε Ολυμπιακό: «Απαξιώνετε το προϊόν, στοχοποιείτε εργαζόμενους και παράγετε τοξικότητα»

12:35 ONSPORTS

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τρέβορ Χάντγκινς

12:32 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

12:25 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παίζει τα ρέστα του για Γένσεν - Τα δεδομένα της μεταγραφής

11:59 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Μπάγεβιτς αποθέωσε τον Νίκολιτς για τον τίτλο και τον Ηλιόπουλο για το νέο συμβόλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας