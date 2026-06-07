Δημήτρης Γιαννούλης: Στο «στόχαστρο» ομάδας από την Αγγλία σύμφωνα με το Kicker

Νέο ενδιαφέρον για τον Δημήτρη Γιαννούλη προκύπτει από το εξωτερικό, σύμφωνα με δημοσίευμα της έντυπης έκδοσης του γερμανικού «Kicker».

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 30χρονος αριστερός μπακ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Παρόλα αυτά, ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό ραντάρ συλλόγων του εξωτερικού. Σύμφωνα με το γερμανικό Μέσο, υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Αγγλίας για την απόκτησή του.

Στην έντυπη έκδοση του «Kicker» γίνεται αναφορά σε αγγλικό σύλλογο που παρακολουθεί την περίπτωσή του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται η ταυτότητά του ή να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συγκεκριμένο ενδιαφέρον.

Οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Γιαννούλη παραμένουν ανοιχτές, με αρκετές πλευρές να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Θυμίζεται ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης διατηρεί συμβόλαιο με την Άουγκσμπουργκ έως το καλοκαίρι του 2028, καθώς δεσμεύεται με τη γερμανική ομάδα για ακόμη δύο χρόνια.

Ο διεθνής αριστερός μπακ πραγματοποίησε μία γεμάτη σεζόν, καταγράφοντας δύο γκολ και πέντε ασίστ σε συνολικά 29 συμμετοχές. Οι 27 από αυτές ήταν στη Bundesliga, όπου αποτέλεσε τη βασική επιλογή της Άουγκσμπουργκ για το αριστερό άκρο της άμυνας και της μεσαίας γραμμής, ενώ αγωνίστηκε και σε δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Γερμανίας.