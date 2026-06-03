ΠΑΟΚ: Βελτιωμένη πρόταση στην Άουγκσμπουργκ για την επιστροφή του Γιαννούλη - Επαφές και για στόπερ

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση των πρώτων του μεταγραφών βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος έχει βάλει σε προτεραιότητα την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στην Τούμπα και προχώρησε σε νέα βελτιωμένη πρόταση προς την Άουγκσμπουργκ.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τη γερμανική ομάδα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης μεταγραφής, με τον Έλληνα μπακ να είναι ήδη θετικός σε αυτή την προοπτική.

Από εκεί και πέρα η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι σε προχωρημένες επαφές και για την απόκτηση ενός στόπερ, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον παίκτη στον οποίο έχει στοχεύσει προς το παρόν.