Ολυμπιακός: Ανατροπή με Ουνάι Λόπεθ – Πιο κοντά στην παραμονή του στη Ράγιο Βαγιεκάνο

Ανατροπή φαίνεται πως σημειώνεται στην υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό, με τις τελευταίες εξελίξεις να απομακρύνουν τον Ισπανό μέσο από το λιμάνι.

Παρότι τα προηγούμενα 24ωρα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε πλήρη συμφωνία και απέμεναν μόνο οι τελικές υπογραφές, τα δεδομένα δείχνουν πλέον να έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο έχει εντείνει τις προσπάθειές της για να διατηρήσει τον 30χρονο ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της, καταθέτοντάς του βελτιωμένη πρόταση ανανέωσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ενδεχόμενο παραμονής του στην ισπανική ομάδα συγκεντρώνει πλέον τις περισσότερες πιθανότητες. Ο Λόπεθ βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε διακοπές με την οικογένειά του και αναμένεται να λάβει τις οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του μετά την επιστροφή του.

Την ίδια ώρα, στον Ολυμπιακό παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και, βλέποντας την υπόθεση να παρουσιάζει δυσκολίες, εξετάζουν παράλληλα και άλλες επιλογές για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη ξεχωρίσει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών με παρόμοια αγωνιστικά χαρακτηριστικά με εκείνα του Ισπανού χαφ.