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Ολυμπιακός: Θετικά μηνύματα για την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο από τη Μαγιόρκα

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και, μετά την περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ, στρέφει την προσοχή του στον Πάμπλο Μαφέο.

Ολυμπιακός: Θετικά μηνύματα για την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο από τη Μαγιόρκα
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Οι «ερυθρόλευκοι» προχωρούν τις επαφές για τον 28χρονο δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, με τον παίκτη να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μεταγραφής στον Πειραιά.

Οι επαφές των «ερυθρόλευκων» για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή της Μαγιόρκα να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Ο Μαφέο, που διαθέτει ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο, φέρεται να είναι σύμφωνος με την προοπτική μετακίνησής του στον Πειραιά. Πλέον, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Παρότι πρόκειται για μια σύνθετη περίπτωση, στον Ολυμπιακό εκτιμούν ότι η θετική στάση του ποδοσφαιριστή μπορεί να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις και να οδηγήσει σε συμφωνία.

Την περασμένη σεζόν, ο Μαφέο πραγματοποίησε 32 συμμετοχές με τη φανέλα της Μαγιόρκα, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ.

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