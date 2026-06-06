«Επέλεξε Ολυμπιακό ο Ουνάι Λόπεθ, απέρριψε την πρόταση της Μπιλμπάο»

Happy end φαίνεται να έχει η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό, με ισπανικό δημοσίευμα να αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» βγήκαν νικητές στη μάχη για την υπογραφή του 30χρονου μέσου της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ο Λόπεθ αποτελούσε εξαρχής τον νούμερο ένα στόχο για την ενίσχυση του άξονα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει δώσει από καιρό το πράσινο φως για τη μεταγραφή. Το γεγονός ότι ο παίκτης κυκλοφορεί ελεύθερος, σε συνδυασμό με το ότι εκπροσωπείται από τον Ινιάκι Ιμπάνιεθ –ο οποίος είναι και ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ– έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης.

Η ισπανική ιστοσελίδα «elgoldigital», αναφέρει πως το deal έχει πλέον κλειδώσει, καθώς η Αθλέτικ Μπιλμπάο αποφάσισε να αποσυρθεί από τη διεκδίκησή του.

«Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ χωρίς κόστος μεταγραφής. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο εξέτασε το ενδεχόμενο να τον επαναφέρει στο ρόστερ της, αλλά τελικά αποφάσισε να μην προχωρήσει στην κίνηση. Ο 30χρονος μέσος μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και φτάνει στην Ελλάδα έχοντας μόλις ολοκληρώσει μια σεζόν που κορυφώθηκε με τη συμμετοχή στον τελικό του Conference League», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Όπως υπογραμμίζουν οι Ισπανοί, οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια και το μόνο που απομένει για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή είναι οι επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες αναμένονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών διακοπών του ποδοσφαιριστή. Το συμβόλαιό του με τη Ράγιο Βαγεκάνο εκπνέει τυπικά στις 30 Ιουνίου.

Ο Ουνάι Λόπεθ έρχεται στην Ελλάδα προερχόμενος από μια «γεμάτη» και άκρως παραγωγική χρονιά σε La Liga και Ευρώπη. Συνολικά πραγματοποίησε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 2 γκολ και 4 ασίστ, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Conference League στη Λειψία με την ομάδα του Βαγιέκας.