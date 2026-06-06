· Ολυμπιακός

Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μπάλσα Πόποβιτς - Με αυτό το ποσό τον παραχωρεί ο Ερυθρός Αστέρας

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Μπάλσα Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα, με την ομάδα του Βελιγραδίου να παραχωρεί τον ποδοσφαιριστή με ένα ποσό κοντά στο 1.5 εκατομμύριο.

Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μπάλσα Πόποβιτς - Με αυτό το ποσό τον παραχωρεί ο Ερυθρός Αστέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη λίστα του Ολυμπιακού για τον ρόλο του αναπληρωματικού γκολκιπερ βρίσκεται ο Μπάλσα Πόποβιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας «Meridian Sport», το όνομα του Μαυροβούνιου έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους», αποτελώντας την πρώτη επιλογή για ενίσχυση στη συγκριμένη θέση.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου από την άλλη απαιτούν ένα ποσό κοντά στο 1.5 εκατομμύριο, προκειμένου να ανάψουν το πράσινο φως για τη μεταγραφή. Θυμίζουμε πως ο Ερυθρός Αστέρας είχε αγοράσει τα πλήρη δικαιώματα του παίκτη από την OFK Βελιγραδίου. Ωστόσο, επειδή ο Ματέους είχε κερδίσει θέση βασικού και ο Όμρι Γκλέιζερ παρέμεινε τελικά στον σύλλογο, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να τον αφήσει δανεικό.

Ο Πόποβιτς πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν και καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες του σερβικού πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός είχε εξετάσει την περίπτωσή του και το περασμένο καλοκαίρι χωρίς ωστόσο να προχωρήσει την υπόθεση. Σε 34 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, ο Μαυροβούνιος πορτιέρο δέχθηκε συνολικά 35 γκολ, ενώ κατάφερε να κρατήσει απαραβίαστη την εστία του σε 11 παιχνίδια.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:00 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε σειρά από διοικητικές αλλαγές - Επιστρέφει ο Λέο Μάτος

20:39 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Ενίσχυση στα άκρα με την Αθανασία Φακοπουλίδου

20:15 NBA

NBA: Σενάρια ανταλλαγής του Σαμπόνις

20:06 SUPER LEAGUE 2

Αποχωρεί από την προεδρία της ΑΣΑ ο Δημήτρης Παπαδημητρίου

20:04 GREEK BASKET LEAGUE

Τρομερός και στο τένις ο Χέιζ Ντέιβις: Νίκησε Σορτς και Καλάθη (vid)

20:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία Κ19 - Ελλάδα Κ19 0-0: «Ζωντανή» για παραμονή στη League A

19:49 AUTO MOTO

Φόρμουλα 1: Πήρε στην εκπνοή την pole position στο Μονακό ο Αντονέλι

19:32 ΣΠΟΡ

Πανιώνιος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ριστίτσεβιτς

19:23 SUPER LEAGUE

Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μπάλσα Πόποβιτς - Με αυτό το ποσό τον παραχωρεί ο Ερυθρός Αστέρας

19:05 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR για Μπαρτζώκα: «Χαίρει ιδιότυπης ασυλίας, η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα»

18:59 MUNDIAL

Ανησυχία στην Παραγουάη: Τραυματίστηκε και χάνει το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ ο Χούλιο Ενσίσο

18:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Αυτό που ζήσαμε φέτος μας κάνει πιο σκληρούς και ανθεκτικούς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας