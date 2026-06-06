Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μπάλσα Πόποβιτς - Με αυτό το ποσό τον παραχωρεί ο Ερυθρός Αστέρας

Στη λίστα του Ολυμπιακού για τον ρόλο του αναπληρωματικού γκολκιπερ βρίσκεται ο Μπάλσα Πόποβιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας «Meridian Sport», το όνομα του Μαυροβούνιου έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους», αποτελώντας την πρώτη επιλογή για ενίσχυση στη συγκριμένη θέση.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου από την άλλη απαιτούν ένα ποσό κοντά στο 1.5 εκατομμύριο, προκειμένου να ανάψουν το πράσινο φως για τη μεταγραφή. Θυμίζουμε πως ο Ερυθρός Αστέρας είχε αγοράσει τα πλήρη δικαιώματα του παίκτη από την OFK Βελιγραδίου. Ωστόσο, επειδή ο Ματέους είχε κερδίσει θέση βασικού και ο Όμρι Γκλέιζερ παρέμεινε τελικά στον σύλλογο, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να τον αφήσει δανεικό.

Ο Πόποβιτς πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν και καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες του σερβικού πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός είχε εξετάσει την περίπτωσή του και το περασμένο καλοκαίρι χωρίς ωστόσο να προχωρήσει την υπόθεση. Σε 34 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, ο Μαυροβούνιος πορτιέρο δέχθηκε συνολικά 35 γκολ, ενώ κατάφερε να κρατήσει απαραβίαστη την εστία του σε 11 παιχνίδια.