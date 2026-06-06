ΟΦΗ: Μέσα στην εβδομάδα εξελίξεις σε όλα τα... μέτωπα

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται ο σχεδιασμός του ΟΦΗ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου εργάζονται πάνω σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τη διαμόρφωση του ρόστερ.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τον προγραμματισμό της κρητικής ομάδας, αφού αναμένονται αποφάσεις τόσο για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στο υπάρχον δυναμικό όσο και για τις μεταγραφικές κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο εσωτερικό μέτωπο, το ενδιαφέρον στρέφεται στις περιπτώσεις των Μπόρχα Γκονθάλεθ και Έντι Σαλσέδο, των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται, με τη διοίκηση να βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης και επαφών για το μέλλον τους.

Κλείνουν τα ζητήματα σε χαφ και στόπερ

Παράλληλα, η μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη θεωρείται ουσιαστικά τελειωμένη υπόθεση και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για να επισημοποιηθεί η επιστροφή του έμπειρου μέσου στο Ηράκλειο.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΦΗ διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Χρήστο Σιέλη, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στη λίστα των επιλογών για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Ωστόσο, οι Κρητικοί δεν περιορίζονται σε μία μόνο λύση για το κέντρο της άμυνας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις στόπερ, ενώ δεν αποκλείεται τελικά η ομάδα να προχωρήσει σε περισσότερες από μία προσθήκες στη συγκεκριμένη θέση, προκειμένου να ενισχύσει σημαντικά τα μετόπισθεν ενόψει των απαιτήσεων της νέας σεζόν.