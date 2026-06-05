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ΟΦΗ: «Στενό μαρκάρισμα» σε Γκονθάλεθ από ομάδες του εξωτερικού

Σύμφωνα με πληροφορίες του onsports.gr ο Μπόρχα Γκονθάλεθ «πολιορκείται» από συλλόγους του εξωτερικού.

ΟΦΗ: «Στενό μαρκάρισμα» σε Γκονθάλεθ από ομάδες του εξωτερικού
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Ο ΟΦΗ μετά την ανανέωση του Ταξιάρχη Φούντα κινείται και σε άλλα δύο... μέτωπα, τα οποία ευελπιστεί να κλείσει με θετικό τρόπο.

Ο λόγος για τους Έντι Σαλσέδο και Μπόρχα Γκονθάλεθ που ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στην περσινή «μαγική» πορεία της ομάδας.

Για τον πρώτο όπως έχει καταγράψει το onsports.gr όλα δείχνουν ότι δεν θα συνεχίσει στον Όμιλο και τη νέα σεζόν, με τις συζητήσεις των δύο πλευρών να βρίσκονται σε εξέλιξη. Κάτι οριστικό δεν υπάρχει, ωστόσο θα πρέπει να γίνει μεγάλη αλλαγή για να παραμείνει στην Κρήτη ο πολιτογραφημένος Ιταλός φορ.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την περίπτωση του Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος δέχεται... στενό μαρκάρισμα από συλλόγους του εξωτερικού για να συνεχίσει εκτός ελληνικών συνόρων την καριέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onsports.gr ομάδες από τη Μέση Ανατολή και τα Αραβικά Εμιράτα φαίνεται ότι έχουν προσεγγίσει τον Ισπανό δεξιό μπακ για να μετακομίσει εκτός Ευρώπης.

Όπως με τον Σαλσέδο, έτσι και με τον Γκονθάλεθ όλα παραμένουν ανοιχτά, με τις επόμενες ημέρες να είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες για την παραμονή τους στον ΟΦΗ.

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