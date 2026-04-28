Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Συνάντηση κορυφής στον ΠΑΟΚ - Τα είπαν Σαββίδης και Λουτσέσκου - Παρόντες και οι αρχηγοί
Οnsports Team 28 Απριλίου 2026, 18:47
Το «παρών» στην συνάντηση του Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά και τους Γιώργο και Νίκο έδωσαν και οι αρχηγοί του ΠΑΟΚ, την Τρίτη (28/04) για την επόμενη… μέρα στην ομάδα.

Ήταν ήδη γνωστό πως ο Ρουμάνος τεχνικός θα συναντηθεί με τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ, ενώ επιβεβαιώθηκε και η πληροφορία που έκανε λόγο για την παρουσία και ποδοσφαιριστών του «Δικέφαλου του Βορρά» στην επαφή.

Η συγκεκριμένη συνάντηση συγκέντρωνε έντονο ενδιαφέρον, καθώς προηγήθηκε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για τον σύλλογο, μετά την απώλεια του Κυπέλλου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έγινε γνωστό πως στο γεύμα συμμετείχαν και οι αρχηγοί της ομάδας, με τους Κεντζιόρα, Ζίβκοβιτς και Πέλκα να εκπροσωπούν τους ποδοσφαιριστές.

Από πλευράς «Δικεφάλου του Βορρά» προκύπτει πως στο τραπέζι τέθηκαν όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα, με τεχνική ηγεσία και διοίκηση να προχωρούν σε συνολική αποτίμηση, εξετάζοντας παράλληλα επιμέρους ζητήματα που αφορούν την ομάδα.

Παράλληλα, η ιδιοκτησία εξέφρασε ξεκάθαρα τη στήριξή της προς το αγωνιστικό τμήμα, τονίζοντας την πεποίθηση ότι ο ΠΑΟΚ θα βγάλει αντίδραση στο φινάλε της σεζόν, με στόχο το καλύτερο δυνατό κλείσιμο της χρονιάς.


Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved