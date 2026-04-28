ΠΑΟΚ: Συναντήθηκαν Σαββίδης – Λουτσέσκου με θέμα την επόμενη ημέρα στον «Δικέφαλο» | Τι ακολουθεί

Η συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Ραζβάν Λουτσέσκου πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ να συνεχίζονται με επαφές και με τους ποδοσφαιριστές.

Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον ΠΑΟΚ, η συνάντηση ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ραζβάν Λουτσέσκου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την επόμενη μέρα της ομάδας.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο Porto Carras, παρουσία και των γιων του ισχυρού άνδρα του συλλόγου, Γιώργου και Νίκου Σαββίδη.

Το τετ α τετ ανάμεσα στις δύο πλευρές ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, παρά τη δεδομένη απογοήτευση που υπάρχει μετά τις τελευταίες αγωνιστικές απώλειες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Η κουβέντα περιστράφηκε γύρω από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό της ομάδας, αλλά και τη διαχείριση της συνέχειας στα playoffs της Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέλυσε τις σκέψεις και την προσέγγισή του για την επόμενη περίοδο, με την οικογένεια Σαββίδη να ακούει προσεκτικά όλα όσα τέθηκαν στο τραπέζι. Η συνάντηση έγινε σε μία δύσκολη συγκυρία για την οικογένεια του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, καθώς η παρουσία της διοίκησης στη Χαλκιδική συνοδεύεται από το βαρύ πένθος για την απώλεια του Παύλου Σαββίδη.

Παρόλα αυτά, κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη επαφή με τον προπονητή του «Δικεφάλου του Βορρά», ώστε να υπάρξει πλήρης αποτίμηση της αγωνιστικής εικόνας και των δεδομένων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα.

Μετά τη συνάντηση με τον Ρουμάνο τεχνικό, σειρά αναμένεται να πάρουν και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, καθώς οι συζητήσεις στο εσωτερικό της ομάδας συνεχίζονται με στόχο να καθοριστεί η κατεύθυνση της επόμενης ημέρας.

Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι ο Ανδρέας Παπαμιμίκος αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Μάλιστα, αυτή την ώρα διεξάγεται συνέντευξη Τύπου στην Τούμπα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι κ. Παπαμιμίκος Ανδρέας αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Σήμερα στη 1:30μμ θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα τύπου της Τούμπας».