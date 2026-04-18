Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League: «Αφεντικό» για παραμονή ο Πανσερραϊκός - Τα highlights και η βαθμολογία των play outs
Eurokinissi Sports
Onsports Team 18 Απριλίου 2026, 22:31
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας / Αστέρας Τρίπολης / Ατρόμητος / Κηφισιά / Παναιτωλικός / Πανσερραϊκός

Στα… χέρια του πήρε πλέον την υπόθεση της παραμονής στην Super League ο Πανσερραϊκός μετά το 3-2 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, τη στιγμή που ο Ατρόμητος έκανε αποφασιστικό… βήμα και ο Αστέρας AKTOR παραμένει αήττητος, αλλά και ουραγός.

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε ο Πανσερραϊκός, μια και στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play outs επιβλήθηκε 3-2 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που τα «Λιοντάρια» σημείωσαν τρία τέρματα σ’ έναν αγώνα, ενώ βγήκαν από την επικίνδυνη ζώνη, έπειτα από σχεδόν έξι μήνες και την 8η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Το «συγκρότημα» του Ζεράρ Σαραγόσα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ήττα 3-2 της ΑΕΛ Novibet από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, αλλά και την ισοπαλία 0-0 του Αστέρα AKTOR με την Κηφισιά στη Νεάπολη, στα άλλα ματς της ημέρας.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των play outs:

Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3

Η βαθμολογία των play outs

Ατρόμητος 34

Παναιτωλικός 30

Κηφισιά 29

Πανσερραϊκός 24

ΑΕΛ 23

Αστέρας AKTOR 22

Η επόμενη αγωνιστική (4η):

Τετάρτη 22 Απριλίου

16:00 Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

17:00 ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά

20:00 Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός

Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0: Τα highlights του αγώνα

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3: Τα highlights του αγώνα


Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved