Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3: Μεγάλο «διπλό» των «Λιονταριών» - Βγήκαν από την επικίνδυνη ζώνη

Την… αντεπίθεσή του, με στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού από την Super League, συνεχίζει ο Πανσερραϊκός, ο οποίος πήρε τεράστιο «διπλό» 3-2 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο και βγήκε από την επικίνδυνη ζώνη έπειτα από σχεδόν έξι μήνες.

Η ομάδα που μέχρι πρότινος βρισκόταν σταθερά στην τελευταία θέση, κατάφερε όχι μόνο να πάρει ένα τεράστιο αποτέλεσμα, αλλά και να βγει για πρώτη φορά, έπειτα από την 8η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, εκτός της ζώνης του υποβιβασμού, αφήνοντας πίσω της ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό, με τον Μπουχαλάκη να εκτελεί εντυπωσιακά απευθείας φάουλ και να μην αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον Τιναλίνι για το 1-0. Η απάντηση του Πανσερραϊκού ήταν άμεση και ουσιαστική, καθώς στο 25΄ ο Ριέρα με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

Οι φιλοξενούμενοι δεν έμειναν εκεί και συνέχισαν να πιέζουν για την ανατροπή, την οποία πέτυχαν στο 37ο λεπτό. Ο Τεϊσέιρα, έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Ίβαν, μπήκε στην περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το 2-1 υπέρ των Σερραίων. Ο ίδιος παίκτης «χτύπησε» ξανά με την έναρξη του δεύτερου μέρους, στο 48΄, σκοράροντας για δεύτερη φορά και δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα.

Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, ο Πανσερραϊκός διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά του, χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, εκμεταλλευόμενος παράλληλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής που τον ευνόησαν. Ο Παναιτωλικός κατάφερε να μειώσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Αγκίρε, όμως το τελικό 3-2 δεν άλλαξε στα λεπτά που ακολούθησαν.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Σερραίοι πήραν βαθιά βαθμολογική «ανάσα» και, με ανεβασμένη ψυχολογία, συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την ολοκλήρωση μιας εντυπωσιακής ανατροπής στη μάχη της σωτηρίας.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (79' Μπρέγκου), Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (71' Γκαρσία), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (71' Σμυρλής), Άλεξιτς (55' Λομπάτο), Μπάντζι (79' Αγκίρε).

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Βόλνεϊ, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης, Σαλάμ (55' Δοϊρανλής), Ομεόνγκα, Ριέρα (87' Μπρουκς), Τεϊσέιρα (87' Καρέλης), Ίβαν (71' Μασκανάκης).