ΑΕΚ, Ηλιόπουλος για Λουτσέσκου: «Έφυγε ένας Σταρ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου»

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί για την απώλεια του εμβληματικού Ρουμάνου προπονητή, ο οποίος άφησε το δικό του ισχυρό αποτύπωμα στο άθλημα.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, μέσω του διοικητικού ηγέτη της, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για απώλεια του πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «έφυγε ένας σταρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου».

Αναλυτικά το μήνυμα του:

«Σήμερα έφυγε από τον Μικρόκοσμό μας, ένας Σταρ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου... Καλό ταξίδι Μιρτσέα...

Όλοι αυτοί που αγάπησες και βοήθησες, οφείλουν να σε έχουν για πάντα στο Μυαλό και στην Ψυχή τους...

Κουράγιο και Δύναμη σε όλη την Οικογένεια του...

Μάριος Ηλιόπουλος»