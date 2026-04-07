Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Βαρύ πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Ο έμπειρος τεχνικός και πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν, έδωσε μάχη τις τελευταίες ημέρες, αλλά, παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών, έχασε τη μάχη.

Ο Ρουμάνος προπονητής είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα από τα ξημερώματα της Κυριακής, ωστόσο το βράδυ της Τρίτης κατέληξε σε ηλικία 80 ετών, μην μπορώντας να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης της εθνικής Ρουμανίας. Αρχικά νοσηλεύτηκε και η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε βελτίωση, γεγονός που οδήγησε και στην αποδέσμευσή του από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες χρειάστηκε εκ νέου εισαγωγή στο νοσοκομείο, καταλήγοντας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία έπειτα από νέο έμφραγμα, με αποτέλεσμα να τεθεί σε τεχνητό κώμα τα ξημερώματα της Κυριακής. Τελικά, το βράδυ της Τρίτης άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Ρουμάνος θρύλος του ποδοσφαίρου και πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, προπονητή του ΠΑΟΚ, είχε υποστεί πολλαπλά ισχαιμικά επεισόδια, καθώς και πνευμονική θρομβοεμβολή. Η κατάστασή του χαρακτηριζόταν ιδιαίτερα κρίσιμη, με τους γιατρούς να αποφασίζουν τελικά να μην προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση.